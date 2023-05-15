Защита будет та же, что на экране блокировки смартфона

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Мессенджер WhatsApp представляет новую функцию конфиденциальности под названием Chat Lock. Это защищённая паролем папка, где могут храниться переписки пользователей. С такой защитой можно не опасаться дать смартфон другому человеку, который не сможет прочитать ваши секреты.

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Чтобы использовать эту функциональность, следует нажать на имя пользователя или группы и на опцию блокировки чата. Защищённая папка со скрытыми чатами располагается наверху экрана над списком входящих сообщений. Этот список нужно потянуть вниз.

Пока на папку нельзя поставить отдельный пароль. Используется та же защита, что и при включении устройства, вроде пин-кода, отпечатка пальцев или лицевого распознавания. В ближайшие месяцы разработчики дадут возможность ставить отдельный пароль и принесут блокировку чатов на устройства-компаньоны.

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Недавно сообщалось, что в WhatsApp на Android можно будет редактировать отправленные сообщения. Эта возможность доступна на протяжении 15 минут после отправки. Также тестируется работа приложения на смарт-часах на платформе Wear OS, пишет Neowin.