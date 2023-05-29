Популярный мессенджер WhatsApp продолжает получать всё новые возможности. До сих пор в нём нельзя было показывать свой экран другим пользователям. В ближайшее время этот недостаток будет устранен.
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Данная функциональность была обнаружена в бета-версии Android-приложения под номером 2.23.11.19. Её можно активировать, нажав на новую иконку в меню управления вызовами, когда активен видеозвонок.
Приложение сможет показывать всё, что обладатель устройства видит на собственном экране. Пользоваться этой возможностью следует с осторожностью, поскольку можно нечаянно показать конфиденциальную информацию вроде логинов, паролей, фотографий, текстовой переписки.
Возможность показывать свой экран давно существует у конкурирующих приложений вроде Zoom, Skype и Microsoft Teams. Она может быть востребована во время рабочих совещаний или в виде техподдержки, когда нужно помочь дистанционно решить связанные с работой устройства проблемы.
Недавно WhatsApp получил возможность редактировать сообщения, если с момента их отправки прошло не более 15 минут, напоминает Androidauthority.