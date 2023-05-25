Популярный мессенджер WhatsApp в последнее время часто обновляется, чтобы не отстать от набирающих обороты конкурентов. На этот раз появилась новость о том, что WhatsApp может предложить поддержку пользовательских имён. Последняя бета-версия приложения на Android в разделе профиля позволяет ввести уникальное имя.
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Это сблизит WhatsApp с Instagram, где имена пользователей уже есть. Заодно это может повысить конфиденциальность, поскольку для поиска друг друга не нужно будет давать номер телефона или QR-код для присоединения к чату. При начале общения после того, как вы нашли пользователя был имени, переписка будет защищена сквозным шифрованием.
Чуть ранее WhatsApp начал поддерживать редактирование сообщений в течение 15 минут после их отправки. После редактирования об этом остаётся пометка. Также в нынешнем месяце появилась поддержка блокировки чата, чтобы в личные или групповые чаты можно было бы войти при помощи пароля или биометрического сканирования. Также здесь не будет сообщений в панели уведомлений.
Разработчики пока не говорят, когда имена пользователей попадут в финальный вариант приложения, пишет Engadget.