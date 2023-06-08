Появилась очередная история о том, как родители могут пострадать из-за любви детей к играм на мобильных устройствах. 13-летняя девочка из Китая потратила примерно $64000 на игры, всего за четыре месяца лишив своих родителей сбережений. Проверив свой банковский счёт, мать девочки обнаружила на нём 0,5 юаня.
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Поскольку она знала код от дебетовой карты матери, ей удалось привязать карту к своему смартфону. После трат девочка удаляла платёжные транзакции, чтобы скрыть их от родителей. Было израсходовано около $17000 на покупку игр и $29526 на покупки внутри них. Также добрая девочка раздавала деньги одноклассникам с теми же целями.
Родители предприняли попытку получить деньги от ряда платёжных компаний обратно, но до сих пор не получили всю сумму.
В Китае власти неоднократно называли видеоигры электронными наркотиками. В этой стране людям моложе 18 лет разрешается играть в сетевые игры на протяжении часа три дня в неделю и по праздникам.
Среди подобных случаев данный может считаться рекордным. В 2017 году 11-летний подросток израсходовал около 6000 фунтов всего за два дня. В 2020 году 11-летний ребёнок потратил $6000 в игре Roblox, пишет Techspot.