Компания Minisforum продемонстрировала материнские платы следующего поколения формата Mini-ITX для будущих портативных компьютеров. Они будут использовать мобильные процессоры AMD Dragon Range и Intel Raptor Lake-HX максимум с 24 вычислительными ядрами.
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Большинство современных портативных компьютеров на процессорах AMD имеют не более 8 ядер, на процессорах Intel до 14 ядер. Это ограничение для мобильных платформ скоро должно быть поднято.
Мини-компьютеры используют форм-фактор BGA, так как сокеты требуют больше пространства и дополнительное охлаждение. Обычно применяются процессоры для ноутбуков. Intel первой предложила процессор уровня настольных ПК для ноутбуков в серии Alder Lake-HX 12-го поколения. Недавно были представлены аналоги Raptor Lake-HX 13-го поколения. AMD отвечает на это процессорами Dragon Range-HX.
Minisforum на выставке Computex показала предложение с 16-ядерным AMD Dragon Range (Ryzen 9 7945HX) и Intel Raptor Lake-HX (Core i9-13900HX). Обе материнские платы обладают сходным дизайном и двумя слотами SO-DIMM, одним PCIe Gen 4.0 x16 и двумя M.2. Питание поступает через единственный 8-контактный разъём, имеются все современные входы и выходы. Слот PCIe подключается через переходник, а в отдельном отсеке можно будет разместить дискретную видеокарту, которая займёт два или даже три слота.
Предположительно, подобные мини-компьютеры появятся до конца года, пишет wccftech.