Популярный эмулятор Yuzu Nintendo Switch добрался до платформы Android, так что теперь станет ещё популярнее. В зависимости от модели устройства, он предлагает достаточно высокую производительность игр.
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Объявление об этом появилось на сайте Yuzu. Для работы эмулятора нужны устройства на процессорах Snapdragon с графикой Adreno. На процессорах Exynos и Mediatek запустить эмулятор может не получиться из-за других драйверов. Также для работы эмулятора нужен достаточный объём оперативной памяти. Рекомендованными требованиями являются процессор Snapdragon 865 и 8 ГБ памяти. Также нужна версия системы не ниже Android 11 и несколько расширений Vulkan, наличие которых магазин Google Play Store проверяет автоматически.
Производительность работы эмулятора разная на разных устройствах. Разработчики показали функционирование эмулятора на аппаратах Samsung Galaxy S23 и S20 FE 5G. На первом отлично запускались игры Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Zelda: Skyward Sword HD и Link's Awakening, Super Smash Bros. Ultimate и Donkey Kong Country: Tropical Freeze, выдавая не менее 60 кадров/с. Более требовательные игры вроде Super Mario Odyssey и Zelda: Breath of the Wild шли не так быстро, но это пока ранняя версия эмулятора.
Версию для Android можно скачать в магазине Google, а для компьютера на сайте производителя, пишет wccftech.