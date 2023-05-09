Годовой отчёт Nintendo, как поясняет CNBC, позволил убедиться в сокращении объёмов продаж игровой консоли Switch на 22% до 18 млн штук по итогам фискального года, который завершился 31 марта текущего календарного. Годом ранее компания смогла реализовать 23 млн консолей, но по итогам текущего рассчитывает продать всего 15 млн штук.
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Попутно снижаются и объёмы продаж игр для этой платформы. В прошедшем фискальном году было реализовано 213,96 млн копий, что на 9% меньше, чем за год до этого. В текущем фискальном году компания рассчитывает продать не более 180 млн копий игр и сократить чистую прибыль на 21,4% до $2,5 млрд. Цикличность спроса на игровые консоли сказалась на итогах прошедшего фискального года. В прошлом году она не наблюдала сезонного роста спроса на Switch в осенний период. Дефицит компонентов на способности Nintendo выпускать эти игровые консоли сказывался только до конца прошлого лета.