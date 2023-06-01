По итогам первого квартала объём поставок видеокарт составил 54,8 млн. В абсолютных числах это неплохой показатель, но он на 43% ниже результатов первого квартала прошлого года и на 14% уступает показателям предыдущего квартала. Фирма Jon Peddie Research говорит, что падение на 14% превосходит средний за 10 лет показатель спада в 6,1%.
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Поставки видеокарт для настольных компьютеров сократились на 40% за год, для ноутбуков на 45%. Поставки дискретных видеокарт для настольных ПК уменьшились на 12,6% по сравнению с последним кварталом прошлого года.
Intel показала самое большое падение, которое составило 17,5%. Поставки видеокарты AMD уменьшились на 7,8%, поставки Nvidia только на 4,1%. В результате доля рынка Intel сократилось на 2,9%, AMD на 0,9%, Nvidia выросла на 1,96%.
Наблюдается спад и на рынке центральных процессоров. Совокупный объём поставок уменьшился на 15,6% за квартал и на 38,8% за год. Рынок планшетов изменений не претерпел.
Аналитики полагают, что производители избавились от лишних запасов и во второй половине года ждут обычного для этого сезона спроса. Nvidia распродала запасы лучше других производителей.
Во втором квартале прогнозируется небольшой спад поставок, а во второй половине года будет незначительный рост, пишет Techspot.