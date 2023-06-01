Это самая толстая видеокарта из когда-либо созданных.

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Выставка Computex 2023 наверно запомнится в первую очередь соревнованием между производителями на роль самой большой и необычной RTX 4090. Несколько компаний объявили о выпуске огромных версий флагманской видеокарты Nvidia, но новое партнерство между PNY и Cooler Master позволило всех обойти и выиграть золотую медаль. Обе компании продемонстрировали новую версию 4090, которая стала немного короче, но при этом располнела и стала занимать невероятные 4,5 слота PCIe. Компромисс заключается в том, что благодаря своей длине она поместится в большинстве корпусов, при условии, что вам не нужны слоты PCIe ниже верхнего.

Согласно Benchlife, видеокарта называется Cooler Master x PNY RTX 4090 VERTO. Она имеет длину 310 мм, но имеет толщину 9 см, это значит, что она выходит далеко за пределы 3-слотового разъема ввода/вывода. В ней установлены два 120-мм вентилятора производства Cooler Master, что является необычным решением, поскольку обычно они имеют диаметр около 90 мм. Вентиляторы такого размера обычно предназначены для корпусов, но сейчас они стали появляться в специальных видеокартах, таких как эта.

Очень толстая RTX 4090 включает в себя вентиляторы RGB, и похоже, что белая штука на углу, вероятно, тоже светится.

RTX 4090 от PNY можно сравнить по размерам с недавно анонсированной версией Noctua для Asus RTX 4080. Noctua всегда высоко ценилась за баланс тишины и производительности, обеспечиваемый ее вентиляторами, поэтому это партнерство привлекло внимание многих геймеров. Как и в модели PNY, в этой видеокарте также используются 120-мм вентиляторы, хотя они не такие толстые, поскольку видеокарта занимает 4,3 слота. Но стоит учесть, что Asus выбрала RTX 4080, поэтому видеокарта PNY имеет преимущество в производительности. Benchlife сообщает, что PNY представила видеокарту 4090 как концепт, поэтому неясно, будет ли она когда-либо продаваться в розницу.

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В целом, это свидетельствует о новой тенденции в мире графических процессоров присваивать продуктам специальные бренды. Сотрудничество Noctua и Asus не вызывает сомнений, учитывая историю Noctua, но в то же время, несмотря на название компании, никто не ассоциирует Cooler Master с образцовыми вентиляторами. Процессорный кулер Hyper 212 этой компании, безусловно известен, но у нее так много продуктов, которые так и не стали такими популярными решениями как в случае с Noctua. Тем не менее, это интересное сотрудничество, которое имеет право на жизнь. Но цена может оказаться непомерно высокой, потому что видеокарта от Asus и Noctua стоит на 450 долларов больше, чем рекомендованная производителем розничная цена в 1649 долларов, поэтому видеокарта PNY может легко стоить 2000 долларов.