Их потребностям, наоборот, будут уделять больше времени.

Недавний успех и значительный рост рыночной капитализации NVIDIA можно объяснить ее инвестициями в аппаратное и программное обеспечение ИИ. Хотя компания известна в первую очередь как производитель видеокарт, ее фокус на технологии ИИ сыграл решающую роль в росте капитализации.

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Во время мероприятия Computex 2023 генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг ответил на опасения геймеров по поводу переключения внимания компании. Он подчеркнул, что первым проектом NVIDIA в области ИИ был Deep Learning Super Sampling (DLSS), который был разработан для повышения игровой производительности. DLSS использует ИИ для обеспечения трассировки лучей в реальном времени, технологии, которая была невозможна без ИИ. Хуанг отметил DLSS как ключевую технологию для флагманских видеокарт NVIDIA RTX.

Далее Хуанг упомянул Avatar Cloud Engine (ACE), недавно анонсированное приложение, использующее генеративные модели ИИ для взаимодействия с неигровыми персонажами в играх. ACE обеспечивает динамичные и реалистичные ответы на основе речевого ввода, улучшая игровой процесс. Объединяя большую языковую модель NeMo, автоматическое распознавание речи Riva и инструменты преобразования текста в речь, а также приложение Omniverse Audio2Face для реалистичной лицевой анимации, NVIDIA стремится произвести революцию в играх с помощью генеративного ИИ.

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Приверженность NVIDIA инновациям в области ИИ в играх демонстрирует ее преданность игровому сообществу и технологическому прогрессу. Успех компании в секторе ИИ способствовал стремительному росту ее рыночной капитализации, приближая ее к вступлению в клуб компаний с капитализацией в триллион долларов, который занимают такие технологические гиганты, как Alphabet, Apple, Amazon и Microsoft.