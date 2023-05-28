В очередной раз подтверждено существование Samsung Galaxy S23 FE

Издание GalaxyClub.nl сообщает, что Samsung в настоящее время занимается разработкой программного обеспечения для смартфона Galaxy S23 Fan Edition для европейских покупателей. Это ещё раз подтверждает существование данного аппарата, в предстоящем релизе которого до сих пор не было уверенности. Также известны некоторые характеристики данного устройства.

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Тестирование ведётся на устройстве с модельным номером SM-S711B. Прошивок для США и Южной Кореи пока замечено не было.

Тестирование прошивки не означает, что аппарат поступит в продажу уже скоро. Например, складные смартфоны Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5 должны быть анонсированы через два месяца, а их прошивки тестируют ещё с конца прошлого года. Это означает, что Galaxy S23 FE может быть представлен в начале 2024 года.

Ожидается, что аппарат получит экран AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой до 120 Гц. Он будет работать на процессоре Samsung Exynos 2200 с объёмом оперативной памяти 6 и 8 ГБ, хранилищем 128/256 ГБ, Android 13 и оболочкой One UI 5.1.

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Основная задняя камера будет обладать разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения. Ёмкость аккумулятора составит 4500 мАч, мощность зарядки 25 Вт, пишет Gizmochina.