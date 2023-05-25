В модели нынешнего поколения вместо неё применяется цифровой аналог

Большинству обладателям прошлых поколений часов Samsung Galaxy Watch нравилось пользоваться вращающейся вокруг экрана рамкой. В модели пятого поколения её убрали, к неудовольствию многих, вместо этого предложив сенсорную рамку. Теперь инсайдер OnLeaks сообщает, что в часах следующего поколения Galaxy Watch 6 Classic она может быть возвращена.

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Судя по изображению, рамка новой модели станет чуть тоньше по сравнению с прежними. Она будет располагаться вокруг экрана Super AMOLED с диагональю 1,47 дюйма и разрешением 470 x 470.

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Ожидается использование процессора Samsung Exynos W980, где прирост производительности по сравнению с W920 из Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 5 составляет около 10%. Анонс часов должен состояться в конце июля наряду с такими продуктами Samsung, как Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Tab S9, пишет Engadget.