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Индиец уронил в пруд Samsung Galaxy S23 Ultra и попытался осушить водоём дизельными насосами
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   Индия - это страна известная не только своими слонами и болливудским кино, но и жизнью простых индусов, к слову больше похожей одновременно и на киношные триллер или комедию, а то и на целое смешение этих двух жанров.

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   Так один житель страны откуда пришла йога и хороший чай в наш мир так распереживался по поводу потери своего флагманского смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra в местном водоёме во время загородного отдыха с друзьями, что не придумал ничего лучшего как использовать два мощных водяных насоса для откачки воды из ненавистного гидротехнологического объекта. 


Источник фото: journal.tinkoff.ru


   Спустя двое суток так и не увенчавшихся успехами "обычных" поисков своего любимого смартфона Раджеш Вишвас решил использовать дизельные насосы. И насосы потрудились "на славу", выкачав воды на плотине Херкатта в объеме 2,1 млн. литра. После чего уровень жидкости в водоеме упал на целых два метра. К слову, такого гигантского количества воды хватило бы на орошение 600 гектаров полей. 

   Ах да, флагман Samsung'а 2023 года удалось найти, но спустя 5 суток имевший влагозащиту по классу IP68, гарантирующей работоспособность телефона при нахождении в воде не более получаса, отказался работать.

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   Но это было первое разочарование. второе же заключалось в том, что "сообразительного" чиновника уволили после "появления на горизонте" местного инспектора из департамента ирригации и водных ресурсов.          

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#samsung #samsung galaxy s23 ultra #курьезные случаи
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