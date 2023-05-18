Согласно статистике компании Statista, которая была собрана в рамках опроса 9571 обладателей смартфонов в США в течение года, 57% владельцев смартфонов Pixel в следующий раз купят аппарат другого производителя. Только 26% среди 442 владельцев Pixel собираются и в следующий раз купить аппарат этого производителя.
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Смартфоны Google известны высоким качеством своих фотографий и получением обновлений Android среди первых. Также здесь есть эксклюзивные возможности, которые отсутствуют на других устройствах. Однако, с момента появления смартфонов Pixel 6 в 2021 году Google испытывает затруднения со своевременным выпуском ежемесячных обновлений и с продолжительностью работы устройств. Android обновляется здесь на протяжении трёх лет, тогда как Samsung обновляет Android до следующей версии четыре раза. Для компании, которая сама выпускает смартфоны и операционную систему для неё, такое отставание выглядит несолидным.
Регулярно появляются новости о программных проблемах смартфонов Pixel. В частности, недавно были затруднения с повышенным расходом энергии и нагревом серий Pixel 6 и 7.
Также в опросе приняли участие 4446 обладателей iPhone. 34% из них хотят в следующий раз купить смартфон другого производителя, 49% останутся верными Apple. Из 2738 опрошенных обладателей смартфонов Samsung 34% хотят уйти и 44% остаться. Как видим, желающих остаться у Samsung на 5% больше, чем у Apple, пишет Phonearena.