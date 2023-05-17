Другие Android-устройства такого не умеют

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Компания Google ведёт тестирование новой функциональности, благодаря которой смартфоны Pixel смогут превращаться в видеорегистраторы на автомобилях. Как и специализированные видеорегистраторы, смартфоны во время поездок смогут записывать видео и звук.

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Бета-версия приложения под названием Personal Safety появилась в магазине Play Store. В нём есть такая функциональность, как «Обмен в экстренных случаях», «Проверка безопасности» и «Обнаружение автомобильных аварий».

При активации видеорегистратора открывается экран настроек. Здесь можно указать, будет ли видеорегистратор запускаться автоматически при подключении к автомобильной информационной системе по Bluetooth и будет ли вести запись видео и звук. Дальше можно начинать записывать или просматривать ранее сделанные записи. В процессе записи аппаратом можно пользоваться, в том числе приложением Карты Google. Запись может вестись и с выключенным экраном.

Размер видео продолжительностью в минуту составляет около 30 МБ. Максимальная длительность видео равна 24 часа. Через три дня видео автоматически удаляется, если его не сохранить.

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С учётом качества камер современных смартфонов, тем более аппаратов Pixel, они могут оказаться весьма востребованными в качестве видеорегистраторов. К сожалению, нельзя применять при этом сверхширокоугольную камеру, пишет Techspot.