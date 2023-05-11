Три смартфона с зарядкой до 100 Вт и экранами 120 Гц

Бренд Realme у себя на родине представил линейку смартфонов Realme 11. В её состав вошли модели Realme 11, Realme 11 Pro и Realme 11 Pro+.

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Дизайн аппаратов изменился по сравнению с моделями прошлого поколения. Корпуса стали более изогнутыми по сторонам и углам. Сзади появился большой круглый выступ камер. Ещё предлагаются новые цветовые варианты.

Realme 11 Pro+ является главным предложением и выполнен в корпусе с искусственной кожей, а также золотой окантовкой модуля камер. Помогал в этом бывший дизайнер Gucci Маттео Менотто.

Realme 11 Pro обладает экраном AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. 11 Pro+ поддерживает 100% цветового диапазона DCI P3 на изогнутый панели. Стандартная модель получила экран с диагональю 6,43 дюйма с яркостью 430 нит и частотой обновления 90 Гц.

Обе модели Pro работают на процессоре MediaTek Dimensity 7050. Младшая модель получила процессор Dimensity 6020. Pro предлагает до 12 ГБ памяти LPDDR4X и хранилище до 1 ТБ, базовая модель только до 256 ГБ.

Также старшие версии Pro обладают поддержкой виртуальной памяти до 8 ГБ. Ёмкость аккумулятора у них 5000 мАч, мощность зарядки 67 Вт и 100 Вт против 33 Вт в базовой версии. Все аппараты работают на Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0. У них есть также разъём для наушников. Младшая версия поддерживает карты памяти, а версии Pro получили два динамика с Dolby Atmos и сертификацией звука Hi Res. 11 Pro+ поддерживает NFC.

Realme 11 Pro обладает двумя камерами с основной 108 Мп и портретной 2 Мп, разрешение передней 16 Мп. 11 Pro+ получил основную камеру 200 Мп на сенсоре Samsung ISOCELL HM3 с размером пикселя 2,24 мкм. Здесь есть оптическая стабилизация изображения. Разрешение сверхширокоугольной камеры 8 Мп, камеры макро 2 Мп, передней 32 Мп. Стандартный аппарат получил основную камеру 64 Мп, портретную 2 Мп и переднюю 8 Мп.

Стоимость смартфонов следующая:

Realme 11

8 ГБ + 256 ГБ — 1599 юаней.

12 ГБ + 256 ГБ — 1799 юаней.

Realme 11 Pro

8 ГБ + 256 ГБ — 1699 юаней.

12 ГБ + 256 ГБ — 1999 юаней.

12 ГБ + 512 ГБ — 2199 юаней.

Realme 11 Pro+

12 ГБ + 256 ГБ — 2099 юаней.

12 ГБ + 512 ГБ — 2399 юаней.

12 ГБ + 1 ТБ — 2799 юаней.

Продажи стартуют 15 мая, а в период предварительных заказов можно получить скидку в размере до 100 юаней, пишет Gizmochina.

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