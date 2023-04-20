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Realme 11 Pro+ получит специальный режим для фотографирования Луны
Предполагается, что для получения высокодетализированных фотографий Луны компания будет использовать искусственный интеллект
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 Компания Realme планирует представить свою последнюю серию смартфонов в следующем месяце, и Realme 11 Pro+ будет флагманом серии. Хотя смартфон будет относиться к устройствам среднего класса, он будет иметь некоторые отличительные функции, в том числе чипсет Dimensity 7-й серии, быструю зарядку мощностью 100 Вт и AMOLED-дисплей с высокочастотным затемнением. Камеры телефона также получатся очень хорошими, настолько, что устройство будет иметь специальный режим, позволяющий делать великолепные снимки Луны.

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 Один из высших представителей руководства компании Realme в Китае недавно поделился изображением естественного спутника Земли, снятым на Realme 11 Pro+. Как можно видеть на изображении ниже, телефону удалось сделать приличный снимок Луны, предполагая, что он оснащен специальным телеобъективом. Слухи указывают на 8-мегапиксельный телеобъектив и датчик Samsung ISOCELL HP3.

 Это должно означать, что грядущий Realme 11 Pro+ получит специальный режим съемки Луны, который позволит пользователям создавать изображения Луны с высокой для смартфонов детализацией. Возможно, что такого эффекта компания добилась, применяя технологию оптимизации на основе искусственного интеллекта.

 Если говорить о технических характеристиках, то предыдущие сообщения предполагают, что Realme 11 Pro + получит большой 6,7-дюймовым AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и затемнением PWM с частотой 2160 Гц. Работать, как было сказано, смартфон должен под управлением процессора Qualcomm Dimensity 7-й серии. Кроме того устройство получит до 16 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель объемом до 1 ТБ.

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 За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Кроме Realme 11 Pro+ в новую серию также войдет смартфон Realme 11 Pro и, возможно, Realme 11.

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VermeeY
23:09
хохол, тебе скоро яйца отрежут и в глотку их затолкают.
ЧВК «Вагнер» сжимает клещи вокруг Бахмута, а украинское командование бросило в бой ЛГБТ-батальон
h2o
23:07
покорители Луны бл.... кроме бигмаков них делать не умеют
У Илона Маска опять проблемы, во время первого испытания взорвалась тяжелая ракета-носитель Starship
h2o
23:05
ну значит скоро хохлам пздц раз такие движения начались. хотят дембельский аккорд замутить.
Украина готова распродать государственные предприятия по низким ценам
-=metallist=-
23:05
А интересно их западные военные боевому гапаку обучают или и сами умеют?
ЧВК «Вагнер» сжимает клещи вокруг Бахмута, а украинское командование бросило в бой ЛГБТ-батальон
kitava
23:01
Ну так у противника те же т55 переданные Словакией в количестве 55 штук готовятся.
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи возлагаются на танк времён Второй мировой
Просто Хомяк
22:57
С чего такие выводы? Зарытый Т-55 — это по сути стационарная слабозащищённая цель, при этом у противника есть беспилотники и артиллерия.
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи возлагаются на танк времён Второй мировой
Гоогле Гооглев
22:54
Нормально так, бабосики пилят
У Илона Маска опять проблемы, во время первого испытания взорвалась тяжелая ракета-носитель Starship
Гоогле Гооглев
22:53
А ты почему, не в лгбт войсках, а здесь шарахаешся?
ЧВК «Вагнер» сжимает клещи вокруг Бахмута, а украинское командование бросило в бой ЛГБТ-батальон
Семен Горбунков
22:53
В атаку на 55 можно конечно , в крайнем случае , а вот в обороне , зарыв по башню , ему цены не будет .
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи возлагаются на танк времён Второй мировой
dimchoos
22:49
Если полуостров, то окопали уже.
Bloomberg: Запад рассматривает возможность «почти тотального» запрета на экспорт товаров в Россию
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