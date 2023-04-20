Компания Realme планирует представить свою последнюю серию смартфонов в следующем месяце, и Realme 11 Pro+ будет флагманом серии. Хотя смартфон будет относиться к устройствам среднего класса, он будет иметь некоторые отличительные функции, в том числе чипсет Dimensity 7-й серии, быструю зарядку мощностью 100 Вт и AMOLED-дисплей с высокочастотным затемнением. Камеры телефона также получатся очень хорошими, настолько, что устройство будет иметь специальный режим, позволяющий делать великолепные снимки Луны.
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Один из высших представителей руководства компании Realme в Китае недавно поделился изображением естественного спутника Земли, снятым на Realme 11 Pro+. Как можно видеть на изображении ниже, телефону удалось сделать приличный снимок Луны, предполагая, что он оснащен специальным телеобъективом. Слухи указывают на 8-мегапиксельный телеобъектив и датчик Samsung ISOCELL HP3.
Это должно означать, что грядущий Realme 11 Pro+ получит специальный режим съемки Луны, который позволит пользователям создавать изображения Луны с высокой для смартфонов детализацией. Возможно, что такого эффекта компания добилась, применяя технологию оптимизации на основе искусственного интеллекта.
Если говорить о технических характеристиках, то предыдущие сообщения предполагают, что Realme 11 Pro + получит большой 6,7-дюймовым AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и затемнением PWM с частотой 2160 Гц. Работать, как было сказано, смартфон должен под управлением процессора Qualcomm Dimensity 7-й серии. Кроме того устройство получит до 16 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель объемом до 1 ТБ.
За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Кроме Realme 11 Pro+ в новую серию также войдет смартфон Realme 11 Pro и, возможно, Realme 11.