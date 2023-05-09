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Тизер Realme 11 Pro+ показал аккумулятор 5000 мАч и зарядку 100 Вт
Новый смартфон скоро поступит в продажу
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Линейка смартфонов Realme 11 будет представлена уже завтра. К настоящему моменту известна кое-какая информация о характеристиках новых устройств. На этот раз источником данных стал официальный тизер, где указаны некоторые спецификации модели Realme 11 Pro+.

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Этот смартфон представляет собой наиболее дорогое предложение. Известно, что ёмкость батареи составит 5000 мАч, как и у предшественника. Мощность зарядки вырастет до 100 Вт с прошлых 67 Вт. Ещё известно, что вес смартфона будет 187 г.

Аппарат прошлого поколения Realme 10 Pro+ можно заряжать от нуля до максимума за 17 минут, на этот раз времени должно требоваться даже меньше. Ещё смартфон прошлого поколения обладает экраном AMOLED размером 6,7 дюйма с частотой 120 Гц.

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Новое устройство должно получить процессор Dimensity 7050, 12 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ. Сзади есть три камеры с основной 200 Мп, разрешение передней камеры 16 Мп. Аппарат работает на Android 13, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #realme
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