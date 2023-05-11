Аппарат с частотой экрана всего 60 Гц

Помимо флагманской модели, компания Sony анонсировала значительно более доступное по цене устройство Xperia 10 V. Это один из наиболее лёгких смартфонов с поддержкой 5G и аккумулятором 5000 мАч. Аппарат весит 159 г, став ещё легче своего предшественника. Имеется защита от пыли и жидкостей IP65/68.

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Лёгкости способству.т корпус из поликарбоната и экран OLED с диагональю всего 6,1 дюйма при разрешении Full HD+. Sony обещает увеличение яркости в полтора раза по сравнению с предшественником, хотя частота обновления всего в 60 Гц многих не обрадует. Соотношение сторон экрана составляет 21:9.

Используется новый сенсор изображения на основной камере 48 Мп с фокусным расстоянием 26 мм, который вырос в 1,6 раза до 1/2.0 дюйма. Размер пикселей 0,8 мкм, апертура f/1.8. Также имеется сверхширокоугольная камера 8 Мп 16 мм и телеобъектив/портретная 8 Мп 54 мм, апертура обоих f/2.2.

Помимо невысокой частоты обновления экрана, не впечатляет процессор Snapdragon 695 5G. С другой стороны, невысокий расход энергии позволит аппарату дольше работать. Объём оперативной памяти 6 Гб, хранилище 128 Гб, есть поддержка карт памяти до 1 ТБ.

Установлены два передних стереодинамика, есть разъём для наушников и поддержка звука высокого разрешения кодеком LDAC при использовании беспроводного подключения.

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Аппарат доступен в зелёном, белом, чёрном и лавандовом цветах по цене 449 евро, продажи начнутся в середине июня, пишет Phonearena.