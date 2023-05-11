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Анонсирован смартфон Sony Xperia 1 V с продвинутой съёмкой фото и видео
Смартфон стоимостью 1399 евро начнут продавать летом
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Компания Sony представила свой очередной флагманский смартфон, на фоне которого самый дорогой iPhone покажется дешёвым. Как обычно, аппарат Sony по такой цене предлагает продвинутые возможности для съёмки фото и видео.

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Впрочем, во многом Xperia 1 V похож на смартфоны прошлых поколений. Аппарат получил экран OLED размером 6,5 дюймов с соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 120 Гц. Имеется одна конфигурация с объёмом памяти 12 ГБ и хранилище 256 ГБ, можно поставить карту памяти вместимостью до 1 ТБ. Используется передовой процессор Snapdragon 8 Gen 2, доступна защита с рейтингом IP68.

Были улучшены стереодинамики, есть разъём для наушников. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, мощность зарядки 30 Вт. Поддерживаются также беспроводная и обратная беспроводная зарядка. В течение трёх лет ёмкость аккумулятора должна упасть не более чем до 80%.

Основная задняя камера обладает разрешением 52 Мп (эквивалент 24 мм) при размере сенсора 1/1,35 дюйма, хотя точная модель не была названа. Апертура составляет f/1,9, есть оптическая и электронная стабилизация изображения, возможность объединять пиксели.

Новинкой является сенсор Exmor T с задней подсветкой и технология двухслойного транзисторного пикселя. Инженеры японского производителя считают, что размещение фотодиода и транзистора на отдельных слоях способно удвоить количество попадающего на сенсор света.

Это должно работать вместе с улучшенной вычислительной фотографией. Результаты проявятся в обновлённом режиме ночной съёмки, функцию можно будет включать и выключать. Программное обеспечение будет решать, объединить в одно два изображения или шестнадцать, со всеми промежуточными значениями, чтобы получить лучший результат.

Камера телефото 12 Мп (эквивалент 85–125 мм) основана на сенсоре 1/3,5 с апертурой f/2,3–2,8 и оптической стабилизацией изображения. Есть сверхширокоугольная камера (эквивалент 16 мм) на сенсоре размером 1/2,5 дюйма с апертурой f/2,2. Разрешение передней камеры 12 Мп с сенсором 1/2,9 дюйма.

Sony продолжает внедрять в свои смартфоны возможности обычных камер для съёмки видео. Производитель обещает правильные оттенки кожи без необходимости цветокоррекции. Ещё этот аппарат можно использовать как монитор для камер.

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Xperia 1 V предлагается в чёрном и зелёном цветовых вариантах. Продажи начнутся летом по цене 1399 евро в Европе, пишет petapixel.

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#смартфоны #sony
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