Смартфон стоимостью 1399 евро начнут продавать летом

Компания Sony представила свой очередной флагманский смартфон, на фоне которого самый дорогой iPhone покажется дешёвым. Как обычно, аппарат Sony по такой цене предлагает продвинутые возможности для съёмки фото и видео.

реклама

Впрочем, во многом Xperia 1 V похож на смартфоны прошлых поколений. Аппарат получил экран OLED размером 6,5 дюймов с соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 120 Гц. Имеется одна конфигурация с объёмом памяти 12 ГБ и хранилище 256 ГБ, можно поставить карту памяти вместимостью до 1 ТБ. Используется передовой процессор Snapdragon 8 Gen 2, доступна защита с рейтингом IP68.

Были улучшены стереодинамики, есть разъём для наушников. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, мощность зарядки 30 Вт. Поддерживаются также беспроводная и обратная беспроводная зарядка. В течение трёх лет ёмкость аккумулятора должна упасть не более чем до 80%.

Основная задняя камера обладает разрешением 52 Мп (эквивалент 24 мм) при размере сенсора 1/1,35 дюйма, хотя точная модель не была названа. Апертура составляет f/1,9, есть оптическая и электронная стабилизация изображения, возможность объединять пиксели.

Новинкой является сенсор Exmor T с задней подсветкой и технология двухслойного транзисторного пикселя. Инженеры японского производителя считают, что размещение фотодиода и транзистора на отдельных слоях способно удвоить количество попадающего на сенсор света.

Это должно работать вместе с улучшенной вычислительной фотографией. Результаты проявятся в обновлённом режиме ночной съёмки, функцию можно будет включать и выключать. Программное обеспечение будет решать, объединить в одно два изображения или шестнадцать, со всеми промежуточными значениями, чтобы получить лучший результат.

Камера телефото 12 Мп (эквивалент 85–125 мм) основана на сенсоре 1/3,5 с апертурой f/2,3–2,8 и оптической стабилизацией изображения. Есть сверхширокоугольная камера (эквивалент 16 мм) на сенсоре размером 1/2,5 дюйма с апертурой f/2,2. Разрешение передней камеры 12 Мп с сенсором 1/2,9 дюйма.

Sony продолжает внедрять в свои смартфоны возможности обычных камер для съёмки видео. Производитель обещает правильные оттенки кожи без необходимости цветокоррекции. Ещё этот аппарат можно использовать как монитор для камер.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Xperia 1 V предлагается в чёрном и зелёном цветовых вариантах. Продажи начнутся летом по цене 1399 евро в Европе, пишет petapixel.