Относящийся к китайскому производителю Vivo бренд iQOO известен своими премиальными и игровыми смартфонами. Теперь он собирается представить в Китае планшет. Инсайдер Digital Chat Station рассказал о модели iQOO Pad, которая напоминает недавно выпущенный Vivo Pad 2.
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Новое устройство будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 9000+. Сходство характеристик двух планшетов означает использование экрана LCD размером 12,1 дюйма с разрешением 2,8K, частотой 144 Гц, яркостью 600 нит и поддержкой цветового диапазона P3. Также ожидается наличие порта USB 3.2 Gen 1, аккумулятора ёмкостью 10000 мАч и зарядки мощностью 44 Вт.
Сроки появления нового планшета в продаже не называются, но ждать остаётся не больше нескольких месяцев. Что касается Vivo, в мае от неё ждут смартфонов Vivo S17e, S17 и S17 Pro. Также в Китае должны быть представлены аппараты iQOO Neo 8 и Neo 8 Pro, сообщает Gizmochina.