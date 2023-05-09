Внушительное устройство с аккумулятором 10000 мАч

Относящийся к китайскому производителю Vivo бренд iQOO известен своими премиальными и игровыми смартфонами. Теперь он собирается представить в Китае планшет. Инсайдер Digital Chat Station рассказал о модели iQOO Pad, которая напоминает недавно выпущенный Vivo Pad 2.

реклама

Новое устройство будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 9000+. Сходство характеристик двух планшетов означает использование экрана LCD размером 12,1 дюйма с разрешением 2,8K, частотой 144 Гц, яркостью 600 нит и поддержкой цветового диапазона P3. Также ожидается наличие порта USB 3.2 Gen 1, аккумулятора ёмкостью 10000 мАч и зарядки мощностью 44 Вт.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сроки появления нового планшета в продаже не называются, но ждать остаётся не больше нескольких месяцев. Что касается Vivo, в мае от неё ждут смартфонов Vivo S17e, S17 и S17 Pro. Также в Китае должны быть представлены аппараты iQOO Neo 8 и Neo 8 Pro, сообщает Gizmochina.