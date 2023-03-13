Устройство относится к бюджетному ценовому сегменту

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Компания Vivo презентовала смартфон iQOO Z7i – первый мобильный аппарат, базирующийся на SoC MediaTek Dimensity 6020 с поддержкой сетей пятого поколения (5G). Платформа ориентирована на доступные устройства – так, упомянутая новинка будет предлагаться в разных версиях за 135-160 американских долларов. Что же касается самого чипа Dimensity 6020 – он восьмиядерный и включает в себя пару ядер Cortex-A76 (2,2 ГГц), шесть Cortex-A55 (2 ГГц), а также GPU Mali-G57. Помимо этого, SoC поддерживает 120 Гц дисплеи, камеры до 64 Мп, ОЗУ LPDDR4X и флеш-память UFS 2.2.

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iQOO Z7i оснащается 6.51-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720p, а также флеш-накопителем на 128 ГБ. Объем оперативной памяти может составлять 4, 6 или 8 ГБ в зависимости от версии. Имеются слот для карты памяти и двойная основная камера на 13+2 мегапикселя. Фронтальная камера – 5-мегапиксельная. Управляется девайс ОС Android 13 с графической надстройкой OriginOS Ocean. Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мА*ч, а мощность зарядки – 15 Вт. Покупатели смогут выбирать между черным и голубым вариантами цветового оформления, при этом версия с 4 ГБ ОЗУ будет стоить 137 долларов, с 6 ГБ – 145, а с 8 ГБ – 160 долларов.