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iPhone 15 Pro Max получит самые тонкие рамки в истории аппаратов Apple
Стороны станут чуть более изогнутыми
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Выходящие осенью смартфоны iPhone 15 принесут много новшеств. В том числе это относится к наиболее дешёвым моделям iPhone 15 и iPhone 15 Plus, продажи которых Apple желает увеличить. Однако, всё лучшее снова войдёт в состав iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Инсайдер Ice Universe показал изображение защитного стекла iPhone 15 Pro Max, из чего можно узнать об очень тонких рамках вокруг экрана.

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Прежде говорилось, что аппараты iPhone 15 Pro получат твердотельные кнопки, но последние слухи опровергают это. Теперь твердотельные кнопки появятся не раньше следующего года в iPhone 16.

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Ещё один инсайдер под ником ShrimpApplePro сообщает, что панели iPhone 15 Pro Max станут чуть более изогнутыми, чем в аппаратах нынешнего поколения. Может вырасти толщина корпуса, причиной чему является более крупная батарея. Размер Dynamic Island должен остаться неизменным. Если размер корпуса будет прежним, диагональ экрана вырастет за счёт уменьшения рамок, пишет wccftech.

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#смартфоны #apple #iphone
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