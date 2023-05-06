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Поставщик комплектующих говорит об отсутствии твердотельных кнопок на iPhone 15 Pro
Теперь их предстоит ждать до следующего года
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Была информация, согласно которой аппараты iPhone нынешнего года получат твердотельные кнопки. Они не двигаются физически, но наличие в них движка Taptic Engine обеспечивает тактильную обратную связь. Такими должны были стать все кнопки, в том числе кнопка выключения звука. Теперь речь идёт об отмене этого решения, и твердотельные кнопки должны появиться не раньше следующего года в iPhone 16 Pro.

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Поставщик компонентов Cirrus Logic в письме своим акционерам рассказал об отсутствии твердотельных кнопок на iPhone 15 Pro. Прежде ожидалось использование в этом аппарате трёх Taptic Engine.

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Что касается других характеристик iPhone 15 Pro, ожидается использование более тонких рамок вокруг экрана и увеличение размера отсека для задних камер. Dynamic Island должен появиться во всех четырёх моделях, что должно дать возможность нарастить продажи аппаратов, пишет wccftech.

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#hdd #backblaze
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