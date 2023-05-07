Среди разных тестов смартфонов бывают и тесты на прочность при падении. Однако, вряд ли кто-то целенаправленно будет проверять свой смартфон, выбрасывая его из самолёта. Однако, такое произошло непреднамеренно, когда обладатель iPhone выронил аппарат при прыжке с парашютом с высоты около 4,267 км.
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Подобное видео появилось в сервисе TikTok. Пользователь по имени Хаттон Смит держал аппарат в кармане, откуда он выскользнул. Скорость падения составляла примерно 170 км/ч, что не помешало устройству уцелеть. Этого могло бы не случиться, если бы он упал на асфальт или другую твёрдую поверхность, Однако, почва под ним оказалась рыхлой. Также на устройстве был чехол, для которого это может быть не менее удачная реклама, чем для Apple.
В этом году в iPhone 15 Pro может использоваться титан, более прочный в сравнению с алюминием и нержавеющей сталью. Быть может, после этого стоит будет попробовать уронить iPhone с ещё большей высоты, пишет wccftech.