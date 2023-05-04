Всего за год средняя цена iPhone выросла почти на $100

Большинство людей не представляют свою жизнь без смартфонов, и значительная часть этих людей пользуются аппаратами iPhone. Расширение функциональности и улучшение характеристик не даётся даром, так что производители регулярно повышают стоимость своих устройств. Apple предлагает смартфоны только верхней ценовой категории и сейчас их средняя стоимость добралась до отметки в почти $1000.

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Каких-то 10 лет назад смартфоны за $500 считались весьма дорогими. С тех пор они выросли как в размере, так и по цене. Именно Apple первой предложила смартфон более чем за $1000, которым в 2017 году стал iPhone X. Теперь опрос от Consumer Intelligence Research Partners показал, что средняя стоимость всех моделей iPhone в марте составляла $988.

Это означает рост более чем на $100 за минувший год, поскольку в прошлом году в первом квартале средняя цена iPhone была $882. Свой вклад внесла модель iPhone 14 Plus, которая пришла на смену более дешёвому iPhone 13 mini. Последний в момент начала продаж предлагался по цене $699, а версия Plus стоила $899. Это не помешало ему пользоваться более высоким спросом за счёт более крупного экрана.

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Основные продажи сейчас приходятся на iPhone Pro. Apple старается сделать их эксклюзивными и дать то, чего нет в других моделях iPhone. Эта тенденция сохранится и в следующих поколениях аппаратов, пишет Gizmochina.