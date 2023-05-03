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Представлены недорогие смартфоны Moto G 5G и Moto G Stylus нового поколения
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Помимо флагманской модели, во вторник компания Motorola предложила два более дешёвых варианта. Ими стали новые версии аппаратов Moto G 5G и Moto G Stylus.

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По сравнению с моделями предыдущего поколения есть усовершенствования, но кое от чего производитель отказался. Частота обновления экрана выросла с 90 Гц до 120 Гц. Это ставит их на уровень флагманских моделей вроде Samsung Galaxy S23 и Pixel 7 Pro.

Moto G Play обладает экраном LCD размером 6,5 дюйма со скромным разрешением 720p. Ещё у него есть два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos, что делает аппарат хорошо подходящим для просмотра фильмов.

Работает смартфон на процессоре Snapdragon 480+ 5G, не самом быстрым для игр. Минимальный объём хранилища составляет 64 ГБ, есть версия 128 ГБ.

Камера глубины исчезла, осталась основная 48 Мп и камера макро 2 Мп. Ёмкость аккумулятора снова 5000 мАч, мощность зарядки выросла до 15 Вт. Установлена система Android 13, обновление будет только до Android 14. Стоимость аппарата составляет минимум $250.

Модель Moto G Stylus входит в ограниченный круг смартфонов со стилусом. Им можно пользоваться в приложении Moto Notes для ведения записей и рисунков. Стилус хранится внутри корпуса, чтобы не потерять.

Частота обновления экрана осталась 90 Гц, разрешение даже уменьшилось до 720p с 1080p. Уменьшился и размер экрана до 6,5 дюйма, так что плотность пикселей мало пострадала. Предлагается объём памяти 4 ГБ и хранилище 64 Гб. Есть версия 128 ГБ. Применяется не самый современный процессор Mediatek Helio G85, из-за чего отсутствует поддержка 5G.

Основная камера обладает разрешением 50 Мп, камера макро 2 Мп. Поддерживается замедленная съёмка видео 120 кадров/с. Ёмкость аккумулятора тоже 5000 мАч, как и зарядка мощностью 15 Вт. Установлена Android 13, которая будет обновлена до Android 14. Стоимость устройства стартует от $200, пишет Digitaltrends.

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#смартфоны #motorola
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