Во вторник состоялся анонс смартфона Motorola Edge Plus (2023) для Северной Америки. Это мощное устройство с тремя задними камерами, большим аккумулятором и быстрой зарядкой, обладающий стильным дизайном.
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Здесь используется экран pOLED размером 6,7 дюйма с тонкими рамками. Есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision, частота обновления достигает 165 Гц. Покрытие экрана защищает его от отпечатков, а покрытие сзади убирает блики. Края экрана изогнуты со всех сторон. Аппарат защищён стеклом Corning Gorilla Glass Victus и рейтингом IP68.
Устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, что означает производительность CPU на 35%, GPU на 25% и энергоэффективность на 40% выше, чем у предшественника. Объём оперативной памяти LPDDR5X 8 ГБ, хранилища 256 ГБ или 512 ГБ. Поддерживается звук Dolby Atmos посредством двух больших стереодинамиков и Motorola Spatial Sound.
Основная задняя камера 50 Мп обладает оптической стабилизацией и мгновенной фокусировкой всех пикселей. Есть сверхширокоугольная камера 50 Мп с поддержкой макросъёмки и камера для портретной съёмки 12 Мп с двукратным зумом. Разрешение передней камеры составляет 60 Мп, Она работает при поддержке алгоритмов искусственного интеллекта для получения реалистичных изображений.
Поддерживается запись видео до 8K UHD (30 кадров/с), 4K UHD (30/60 кадров/с), FHD (30/60 кадров/с), 4K UHD HDR10+ (30 кадров/с) и замедленная съёмка FHD (960/240/120 кадров/с). Появились режимы видеосъёмки Night Vision, Horizon Lock, Auto Focus Tracking.
Ёмкость аккумулятора составляет 5100 мАч, адаптер TurboPower из комплекта поставки обеспечивает мощность зарядки 68 Вт. Поддерживается беспроводная зарядка 15 Вт и обратная беспроводная зарядка 5 Вт. Обещаны минимум два дня работы.
Установлена система Android 13, которая будет обновлена трижды, а каждые два месяца на протяжении четырёх лет будут выходить обновления безопасности. Поддержка платформы Ready For означает возможность выводить игры на большой экран или применять аппарат как веб-камеру на компьютере. Ещё есть совместимость со смарт-очками Lenovo ThinkReality A3.
Стоимость устройства составляет минимум $800, сообщает Digitaltrends.