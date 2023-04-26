Приложение с применением ИИ также возвращается на Galaxy S22

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В прошлом году Samsung представила приложение редактирования изображений с применением алгоритмов искусственного интеллекта, чтобы получать более качественные фотографии на смартфонах Galaxy. После появления на аппаратах приложение внезапно исчезло. Теперь южнокорейский производитель снова начинает распространение Galaxy Enhance-X, на этот раз на флагманских моделях Galaxy S23.

реклама

Об этом объявил модератор форума Samsung, хотя программа пока находится на этапе бета-тестирования. В дальнейшем на аппаратах Galaxy S23 и S22 должна появиться финальная версия программы.

Приложение убрали со смартфонов Galaxy S22 в прошлом июле. Samsung так и не рассказала, по какой причине это произошло.

Теперь поначалу программа не будет доступна на Galaxy S22. Ей требуется максимально передовые компоненты, поэтому сначала приложение представят на Galaxy S23. Точная дата не называется.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Позднее приложение появится на аппаратах Galaxy S21 и нескольких представителях линейки Galaxy A. Выпущенное в прошлом году приложение было совместимо с аппаратами Galaxy на Android 10 и новее. Новое приложение также ожидается на смартфонах M и F начального уровня на One UI 2.5, 3.0, 4.0 и 4.5, пишет Androidcentral.