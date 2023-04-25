Чаще всего покупают самую дорогую модель Ultra

Смартфоны серии Samsung Galaxy S23 оказались более успешными по сравнению с прошлогодними Galaxy S22. Уже было продано 2,77 млн экземпляров, что на 102% опережает прошлогоднее достижение.

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Представленные зимой аппараты Galaxy S23 получили хорошие отзывы аналитиков и покупателей. Это отличное обновление для тех, у кого возраст смартфона составляет минимум пару лет. По внешнему виду они мало отличаются от аппаратов прошлого поколения, но работают с улучшенными компонентами, включая процессор Snapdragon 8 Gen 2.

О продажах рассказал в Твиттере инсайдер @Tech_Reve. По его данным, стандартная модель Galaxy S23 была куплена 690 тысяч раз, версия Plus 430 тысяч раз, модель Ultra 1,65 млн раз. Как видим, хуже всего берут Plus, поскольку здесь нет заметных обновлений по сравнению со стандартным вариантом смартфона, кроме увеличенного экрана и аккумулятора. Того же нельзя сказать про самый дорогой Ultra.

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Речь идёт о продажах по всему миру, которые опережают прогнозы самой Samsung. В ещё большем количестве она продаёт более дешёвые модели Galaxy A, напоминает wccftech.