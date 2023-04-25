Сенсор может остаться неизменным по сравнению с S23 Ultra

До начала продаж линейки смартфонов Samsung Galaxy S24 времени остаётся больше, чем прошло с момента появления Galaxy S23. Несмотря на это, слухи относительно устройств следующего поколения появляются регулярно. Говорилось о возвращении на флагманские смартфоны Samsung её собственных процессоров Exynos. Также не забывают о камерах. На этот раз речь идёт об улучшениях камер в Galaxy S24 Ultra.

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Galaxy S23 Ultra тоже получил значительно обновлённые камеры, так что решение Samsung снова внести изменения может быть неожиданным. Обычно южнокорейский производитель делает подобные шаги не каждый год.

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Инсайдер Йогеш Брар сообщает, что основное улучшение камеры будет достигнуто за счёт программного обеспечения. Его сейчас тестируют на Galaxy S23 Ultra и результаты многообещающие. При этом может использоваться прежний сенсор ISOCELL HP2. Ранее говорилось, что модель Ultra получит переменную апертуру в основной камере и переменный оптический зум на камере телефото. Ещё есть надежда на появление сенсора размером 1 дюйм, пишет wccftech.