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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Компания Nokia пару десятилетий назад была известна своими мобильными телефонами. Выпускать их она продолжает и сейчас, анонсировав обновлённую модель классического аппарата. Nokia 105 4G получил повышенную автономность за счёт роста ёмкости аккумулятора на 42% до 1450 мАч. Объём хранилища составляет 32 ГБ, есть поддержка Bluetooth 5.0. Убрали функцию голосового вещания, а на кнопках сделали жирный шрифт. Аппарат предлагается в чёрном и синем цветах.

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Устройство сохраняет классический дизайн моноблока и реальные кнопки, которые могут предпочесть пожилые пользователи или просто любители классики. Можно поставить две SIM-карты nano, поддерживаются голосовые вызовы VoLTE HD. Имеется беспроводное внешнее радио, работающее без наушников. Не забыт и фонарик, а также классическая игра «Змейка».

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Работает всё это на скромном процессоре UNISOC T107. Продажи начнутся 28 апреля по цене около $29, пишет Gizmochina.