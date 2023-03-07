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Nokia Game Controller 5000 должен убедить широкой совместимостью с игровыми консолями, Android-устройствами, телевизорами Smart TV и ПК, а также широким набором функций по привлекательной цене. Благодаря специальной кнопке для Google Assistant управление совместимыми устройствами должно стать
После утечки информации о Nokia Game Controller 5000 еще в феврале, компания StreamView официально представила геймпад. На первый взгляд, это стандартный контроллер с симметричным расположением аналоговых стиков, напоминающий Sony DualSense (около 75 евро на Amazon).
Помимо обычных кнопок, включая триггер, курсор и A/B/X/Y, контроллер также имеет кнопку "Домой", а также кнопки "Назад" и "Умный дом", которые особенно удобны для смарт-телевизоров и устройств Android. То же самое относится и к специальной кнопке для запуска Google Assistant, который можно использовать для поиска игр или управления функциями системы непосредственно с помощью голосовой команды. Nokia Game Controller 5000 оснащен шестиосевым гироскопом для управления движением и вибромоторами для тактильной обратной связи.
По данным StreamView, время автономной работы геймпада составляет 14 часов. Зарядка осуществляется через USB-C, а полная зарядка занимает два часа. StreamView, что неудивительно, продает контроллер в первую очередь как аксессуар для телевизоров Nokia Smart TV и для Nokia Streaming Box, но поскольку подключение возможно как через Bluetooth, так и через USB-кабель, ничто не мешает использовать его с игровым компьютером или даже консолью с поддержкой контроллеров сторонних производителей.
Согласно пресс-релизу StreamView, Nokia Game Controller 5000 уже доступен в Европе по рекомендованной розничной цене 49,90 евро. Геймпад должен появиться на сайте StreamView в ближайшее время. Когда появится и появится ли вообще геймпад в странах СНГ - большой вопрос....