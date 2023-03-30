Поколение двадцатилетних старается снизить степень зависимости от смартфонов.

Как поясняет CNBC, в США простейшие кнопочные сотовые телефоны продолжают пользоваться стабильным спросом, хотя на рынках стран с развитой экономикой ранее чётко прослеживалась тенденция миграции потребителей на использование смартфонов. Среди американцев, родившихся примерно с 1997 по 2012 годы, сейчас набирает моду тенденция воздерживаться от чрезмерного использования устройств, позволяющих выходить в интернет и социальные сети.

реклама

Источник изображения: Getty Images

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Делается это с целью сохранения здоровья — как соматического, так и ментального. Данную тенденцию начали поддерживать даже некоторые блогеры на YouTube, к которым прислушивается современная американская молодёжь. По статистике компании HMD Global, продающей мобильные устройства под маркой Nokia, в прошлом году в США ей удалось увеличить объёмы продаж так называемых «раскладушек» — кнопочных телефонов, складывающихся пополам. Ежемесячно на местном рынке продавались десятки тысяч таких телефонов. Впрочем, до 80% мировых продаж таких мобильных телефонов в прошлом году приходилось на страны Ближнего Востока, Африки и Индии.