Как поясняет CNBC, в США простейшие кнопочные сотовые телефоны продолжают пользоваться стабильным спросом, хотя на рынках стран с развитой экономикой ранее чётко прослеживалась тенденция миграции потребителей на использование смартфонов. Среди американцев, родившихся примерно с 1997 по 2012 годы, сейчас набирает моду тенденция воздерживаться от чрезмерного использования устройств, позволяющих выходить в интернет и социальные сети.
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Делается это с целью сохранения здоровья — как соматического, так и ментального. Данную тенденцию начали поддерживать даже некоторые блогеры на YouTube, к которым прислушивается современная американская молодёжь. По статистике компании HMD Global, продающей мобильные устройства под маркой Nokia, в прошлом году в США ей удалось увеличить объёмы продаж так называемых «раскладушек» — кнопочных телефонов, складывающихся пополам. Ежемесячно на местном рынке продавались десятки тысяч таких телефонов. Впрочем, до 80% мировых продаж таких мобильных телефонов в прошлом году приходилось на страны Ближнего Востока, Африки и Индии.