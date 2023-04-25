Многие люди пользуются приложениями, где получают советы по состоянию здоровья и необходимой физической активности. Однако, они настороженно относятся к сбору данных подобными приложениями в социальных сетях.
реклама
Было проведено исследование, по результатам которого пользователи отдали предпочтение персонализированным фитнес-рекомендациям. Также они предпочитают системы с наличием выбора среди различных подходов.
Большие данные расширяют возможности по уходу за здоровьем и физической активности, но возникает вопрос, как эти данные собираются. Пользователи любят советы из интернета, но опасаются за конфиденциальность.
Профессор С. Шьям Сундар говорит о наступлении эры, когда программы физической активности, диеты и прочие виды профилактики здоровья адаптируются под индивидуальные особенности и ситуации. Это возможно благодаря технологии больших данных, но есть ряд вопросов к сбору этих данных. Основаны ли советы приложений на параметрах каждого конкретного человека или они берутся на основе других похожих пользователей приложений?
В ходе исследования участники показали негативную реакцию на методы, которые требуют дать доступ к их социальным сетям. Также не слишком хорошую реакцию вызвали подходы на основе активности и демографических данных друзей из социальных сетей, пишет techxplore.