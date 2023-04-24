Обладатели аккаунтов в турецкой версии магазина PS Store сталкиваются с пожизненной блокировкой. Это относится к самостоятельно создававшим учётные записи и к тем, кто покупал их у посредников. Техподдержка из Турции не объясняет подобные действия.
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У пострадавших пользователей на экране появляется надпись о том, что были нарушены условия обслуживания и лицензионного соглашения PlayStation Network. Там же пользователям рекомендуется звонить в службу поддержки, но до сих пор никому удалённый аккаунт не восстановили.
Sony давно перестала поставлять консоли и игры в Россию, а потом перекрыла доступ к магазину. Чтобы обойти это ограничение, пользователи начали регистрировать учётные записи в магазине из других регионов. В турецкой версии магазина цены были ниже европейских, из-за чего этот вариант пользовался повышенным спросом.
Есть версия, что блокируют аккаунты, которые оплачивали посредством краденых карт, поэтому пострадали не только российские пользователи. Речь идёт о незначительном числе отключений.