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В турецком магазине PS Store блокируют аккаунты российских пользователей PlayStation
Обладателей игровых приставок PlayStation из России столкнулись с проблемами обхода санкций
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Обладатели аккаунтов в турецкой версии магазина PS Store сталкиваются с пожизненной блокировкой. Это относится к самостоятельно создававшим учётные записи и к тем, кто покупал их у посредников. Техподдержка из Турции не объясняет подобные действия.

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У пострадавших пользователей на экране появляется надпись о том, что были нарушены условия обслуживания и лицензионного соглашения PlayStation Network. Там же пользователям рекомендуется звонить в службу поддержки, но до сих пор никому удалённый аккаунт не восстановили.

Sony давно перестала поставлять консоли и игры в Россию, а потом перекрыла доступ к магазину. Чтобы обойти это ограничение, пользователи начали регистрировать учётные записи в магазине из других регионов. В турецкой версии магазина цены были ниже европейских, из-за чего этот вариант пользовался повышенным спросом.

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Есть версия, что блокируют аккаунты, которые оплачивали посредством краденых карт, поэтому пострадали не только российские пользователи. Речь идёт о незначительном числе отключений.

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#sony #playstation
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