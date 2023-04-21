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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Выручка Sony в России за прошлый год рухнула на 80 %
Уходить не надо было, тогда всё было бы иначе. Но самостоятельности в принятии решений нет.
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Несмотря на то, что Sony является японской корпорацией, она всё же аффилирована с коллективным Западом, а, значит, плывёт в потоке западной повестки. Как следствие, весной прошлого года Sony объявила о приостановке своей деятельности в России, невзирая на то, какие убытки это за собой повлечёт.

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А убытки повлекло значительные. Как стало известно из переданной надзорным органам официальным российским юридическим лицом Sony отчётности, падение выручки составило примерно 80 %. Если за 2021 год Sony в России заработала 23,2 миллиарда рублей, то за 2022 год — всего около 4,5 миллиардов. Из этой суммы 4,2 млрд пришлись на продажу товаров, 22 миллиона на продажу запчастей, и 307 миллионов — на оказание маркетинговых услуг.

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Для геймеров, которые видят в Sony исключительно приставки PlayStation и видеоигры, спешим напомнить, что японская корпорация также выпускает ноутбуки, телевизоры, видеокамеры, мобильные телефоны и в целом огромное количество бытовой электроники и аппаратуры для фото и видео. И именно по этим категориям произошёл тотальный обвал всех продаж в России. Что же до игр для PlayStation, то опытные геймеры давно закупаются в турецком и других несанкционных регионах с доступными ценами.

#sony
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