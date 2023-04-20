В мире вычислительной техники для работы с информацией применяются нули и единицы. В повседневной жизни используется десятичная система счисления, так что между ними необходимо выполнять преобразование.
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Квантовые компьютеры вышли за пределы двоичной системы. Физические системы, кодирующие квантовые биты (кубиты), могут кодировать и квантовые цифры (кудиты), что показали на факультете экспериментальной физики Инсбрукского университета.
Задачей квантовых компьютеров на основе кудитов является эффективное создание запутанности между многомерными носителями информации. В публикации сообщается, как два кудита могут быть полностью запутаны друг с другом на беспрецедентном уровне. Это открывает дорогу для создания более эффективных и мощных квантовых компьютеров.
Запутанность представляет собой уникальную квантовую особенность, за счёт чего эти компьютеры намного превосходят классические при решении определённых задач. Однако, крайне непросто создать надёжную и точную многомерную запутанность.
Исследователи смогли полностью запутать два кудита. Каждый из них был закодирован в пяти состояниях отдельных ионов кальция. Физики-теоретики и физики-экспериментаторы получили в своё распоряжение новый инструмент. Он даёт возможность выйти за рамки обработки бинарной информации, чтобы создавать более быстрые и надёжные квантовые компьютеры. Многие дисциплины, такие как химия и физика, могут выиграть от полученного более естественного языка квантовых вычислений, пишет phys.org.