Аппарат Samsung будущего года может стать лучшим по продолжительности работы

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Занимающееся разработкой и производством литий-ионных батарей подразделение Samsung SDI увеличит их ёмкость при помощи технологии из автомобильных аккумуляторов. Улучшенные батареи войдут в состав смартфонов Samsung. Метод укладки (или наложения) слоёв позволяет плотнее размещать компоненты батареи, такие как электроды и электролит, что повышает плотность хранения энергии.

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Объединение анода и катода позволит увеличить ёмкость аккумуляторов. Можно рассчитывать увидеть такие аккумуляторы уже в следующем году в Galaxy S24.

Нынешний Galaxy S23 Ultra обладает аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. В следующем году при таком же размере ёмкость аккумулятора может вырасти на 10%.

Продолжительность работы Galaxy S23 Ultra и без того хорошая по современным меркам, а улучшенные батареи могут позволить смартфонам Samsung обходиться без розетки ещё дольше. Технология Samsung позволит конкурировать с другими производителями, в число которых входят LG Energy, китайские ATL и BYD.

Samsung уже получила оборудование от китайской компании Shenzhen Yinghe Tech для начала производства подобных батарей, пишет Phonearena.

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