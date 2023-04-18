Известный инсайдер поделился свежей информацией.

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Последнее поколение смартфонов Samsung Galaxy, а конкретно премиальной линейки Galaxy S, получились весьма удачными. Не в последнюю очередь благодаря использованию топового чипсета Snapdragon 8 Gen 2 от американской компании Qualcomm. Кроме того, смартфоны Galaxy S23 обладают самыми навороченными дисплеями и одними из лучших камер на рынке. Однако не обошлось без проблем и все они, так или иначе, связаны с камерой смартфонов. Причем все недочеты связаны именно с программным обеспечением, а не с самими камеры, впрочем, ситуация не новая и их решение обычно не заставляет себя долго ждать.



В апреле компания Samsung выпустила обновление, которое решило многие из них. Был "отремонтирован" автофокус, исправлена проблема с резкостью в условиях слабого освещения во время использования режима Super Steady Mode, проблема с зеленой линией и пр. На данный момент актуальной проблемой требующей решения, является возникающий эффект ореола вокруг объектов, связанный с технологией HDR.

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Инсайдер Ice Universe сообщает о скором её решении уже в ближайшем обновлении на Samsung galaxy S23 Ultra, что касается более младших моделей, здесь 100-процентной вероятности исправления нет, но и полностью исключать такую вероятность также не стоит. Более конкретной информации инсайдер не предоставил, но можно предположить, что проблема будет решена с обновлением системы безопасности в мае 2023 года, которое выйдет в начале месяца.