К настоящему моменту было немало слухов относительно работы Samsung над бюджетным смартфоном Galaxy A24. В среду он был анонсирован в одной стране.
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Вьетнамское подразделение Samsung рассказало об аппарате Galaxy A24, хотя его ждали в первую очередь на Ближнем Востоке. На сайте сказано, что он будет предлагаться в чёрном, бордовом, салатовом и серебристом цветовых вариантах. Стоимость не сообщается, но она ожидается менее 200 евро.
Этот аппарат обладает экраном Super AMOLED размером 6,5 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 90 Гц. Устройство работает на 8-ядерном чипе MediaTek Helio G99 с тактовой частотой 2,2 ГГц, у него 6/8 ГБ оперативной памяти и хранилище 128 ГБ с поддержкой карт памяти microSD вместимостью до 1 ТБ.
Основная камера обладает разрешением 50 Мп, сверхширокоугольная 5 Мп и макро 2 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч при мощности зарядки 25 Вт. Есть сканер отпечатков, передняя камера 13 Мп, NFC и возможность поставить две SIM-карты.
Не сообщается, какая версия Android здесь использована, но это может быть Android 12, пишет Phonearena.