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Стоимость акций Nvidia растёт на фоне спроса на профессиональные видеокарты
Их цена в 20 раз дороже игровых видеокарт
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-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Стоимость акций компании Nvidia выросла после того, как был отмечен масштабный спрос на её видеокарты для работы искусственного интеллекта. Финансовый конгломерат HSBC в результате этого спроса повысил позиции компании и цена акций Nvidia выросла со $175 до $355.

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Доходы от датацентров у Nvidia не показывают значительного роста на протяжении двух последних кварталов, из-за чего могли скопиться избыточные запасы карт. Это может компенсировать спрос на видеокарты в сегменте ИИ. Ещё лучше для производителя то, что подобные графические решения стоят в 10-20 раз дороже игровых видеокарт GeForce. Ускорители Nvidia A100 и H100 могут стоить от $10000 до $40000. Флагманские видеокарты GeForce RTX 4090 стоят лишь от $1599, а бывают и дешевле.

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16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
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3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Согласно имеющимся прогнозам, доля Nvidia на рынке ИИ к 2024 году может составлять 9%. Конкуренты также хотят получить часть этого рынка. Например, Илон Маск развивает проект искусственного интеллекта под названием TruthGPT. Для запуска нового проекта он приобрёл около 10000 видеокарт, скорее всего моделей Nvidia A100 или H100. ChatGPT тоже использует около 30000 видеокарт Nvidia и это число будет увеличиваться, сообщает wccftech.

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