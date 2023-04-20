Их цена в 20 раз дороже игровых видеокарт

Стоимость акций компании Nvidia выросла после того, как был отмечен масштабный спрос на её видеокарты для работы искусственного интеллекта. Финансовый конгломерат HSBC в результате этого спроса повысил позиции компании и цена акций Nvidia выросла со $175 до $355.

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Доходы от датацентров у Nvidia не показывают значительного роста на протяжении двух последних кварталов, из-за чего могли скопиться избыточные запасы карт. Это может компенсировать спрос на видеокарты в сегменте ИИ. Ещё лучше для производителя то, что подобные графические решения стоят в 10-20 раз дороже игровых видеокарт GeForce. Ускорители Nvidia A100 и H100 могут стоить от $10000 до $40000. Флагманские видеокарты GeForce RTX 4090 стоят лишь от $1599, а бывают и дешевле.

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Согласно имеющимся прогнозам, доля Nvidia на рынке ИИ к 2024 году может составлять 9%. Конкуренты также хотят получить часть этого рынка. Например, Илон Маск развивает проект искусственного интеллекта под названием TruthGPT. Для запуска нового проекта он приобрёл около 10000 видеокарт, скорее всего моделей Nvidia A100 или H100. ChatGPT тоже использует около 30000 видеокарт Nvidia и это число будет увеличиваться, сообщает wccftech.