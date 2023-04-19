Цены начинаются с $1 549 и $1 149 за RTX 4090 и RTX 4080 соответственно.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Некоторые розничные продавцы предлагают скидки на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080, что опускает их цены ниже предложенной производителем рекомендованной цены. Эти две видеокарты на данный момент являются самыми быстрыми продуктами Ada Lovelace на рынке, и хотя их соотношение цены и производительности может быть поставлено под сомнение, очевидно, что они обладают исключительной мощностью в своём сегменте.

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Несмотря на то что NVIDIA ранее предоставляла своим партнерам скидки на некоторые карты, которые можно было использовать для снижения цен на линейку GeForce RTX 4000, компания решила сохранить цены до появления реальной конкуренции на рынке. Однако недавно AMD официально удешевила Radeon RX 7900 XT: теперь карта стоит $849, чтобы конкурировать с GeForce RTX 4070 Ti за $799.

Сегодня розничные продавцы предлагают ещё больше скидок на данные видеокарты NVIDIA, причем некоторые магазины отдают флагманскую GeForce RTX 4090 на $50 дешевле ее РРЦ, по цене в $1 549.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Эти скидки, вероятнее всего, являются временными акциями, которые не будут длиться вечно и официально не санкционированы NVIDIA.