Илон Маск уверяет, что не обнаружил существования внеземного разума

Илон Маск является одним из людей, вокруг которого постоянно формируются всё новые инфоповоды, что снова и снова приковывает к нему внимание журналистов и обывателей со всего мира. Десятки странных историй и череда скандалов войдёт в историю, а сам миллиардер делает всё возможное, чтобы о нём не забывали. Писать о многочисленных похождениях Илона мы не будем, сосредоточившись на последних событиях, на которые стоит обратить внимание. Ну а здесь на первое место выходит борьба за будущее Twitter и попытка запуска на Марс частного транспортного космического корабля Starship. Первое пока Маску удаётся с переменным успехом, а сам он недавно заявил, что оценочная стоимость социальной сети в 2 раза ниже той суммы, за которую она была куплена. Ну а с запуском Starship пока не всё ясно, ведь в назначенные сроки космический шатл остался на Земле.

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Ну а поскольку обе темы пока не развиваются, основатель Tesla решил порадовать нас новыми инфоповодами. Недавно Илон зарегистрировал компанию X.AI, рассказав о том, что она полностью сосредоточится на создании искусственного интеллекта. Ну а вчера и вовсе заявил о начале разработки TruthGPT. По словам Маска, человечество слишком быстро продвигает технологии на базе ИИ. Это может дорого обойтись нашей цивилизации, а сам он даже просил крупные компании по всему миру немного притормозить. Похоже, никто не согласился, поэтому Илон решил создать монструозный искусственный интеллект TruthGPT, который будет гораздо мощнее всех остальных, но при этом не выйдет из-под контроля человека. Неясно, как миллиардер собирается реализовать задуманное. В недавнем интервью на телеканале Fox News, Маск поделился своим мнением на эту тему. По его словам, современные ИИ опасны и могут в будущем разрушить нашу цивилизацию. А вот TruthGPT будет не таков, поскольку познает всю глубину природы Вселенной, а значит станет бережно относиться к любой жизни, включая человека.

Очевидно, что TruthGPT станет очередным в списке конкурентов ChatGPT от OpenAI, а значит сравнений не избежать. Илон не считает это проблемой, при этом считается одним из ключевых инвесторов указанной выше организации и теоретически способен оказывать влияние на те или иные решения. Кстати, для обучения своей нейросети миллиардер купил сразу 10 000 графических чипов NVIDIA. Если мы заговорили о Вселенной, то самое время обратить внимание на вопрос ведущего Fox News относительно инопланетян. По мнению Маска, он является одним из людей, которые обладают наибольшей информированностью о состоянии космоса и событий, происходящих на околоземной орбите. Увы, но пока доказать существование внеземных цивилизаций не удалось. Миллиардер отметил, что больше других хотел бы написать в Twitter самое важное сообщение в истории человечества о контакте с инопланетным разумом, но пока порадовать нас чем-то подобным не может. Илон обрушился с критикой Пентагона, поскольку в последнее время военное ведомство использует любые возможные способы вытянуть из бюджета всё больше денег. По мнению Маска, если бы существовала такая возможность, генералы в Пентагоне обязательно использовали бы инопланетян, чтобы получить миллиарды долларов на свои военные программы.

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В целом же Илон предлагает сосредоточиться на земных проблемах, поскольку существуют тревожные сигналы, свидетельствующие о том, что население планеты сокращается. Так, он указал на снижение рождаемости в Японии, где молодые пары отказываются от планов произвести потомство. Миллиардер опасается, что снижение рождаемости приведёт к печальным последствиям для цивилизации и не только окажет влияние на развитие человечества, но и способствует краху отдельных культур или людей в целом. Он не стал вдаваться в подробности, но многие эксперты указывают на старение целого ряда наций, где уже скоро значительная часть общества будет представлена старшим поколением за 60 лет. В таком состоянии государство не сможет обслуживать социальные программы, а кроме Японии в опасном положении находится Европа. Лидеры ЕС полагают, что смогут решить проблему за счёт мигрантов, вот только беженцы из арабских стран не спешат интегрироваться в общественную жизнь, создавая острова нестабильности со своими законами и правилами. Пока подобные мелочи европейские элиты не беспокоят, но уже вскоре карьера политиков будет зависеть от успешности социальных программ, включая рождаемость и миграцию.