Хорошо известно, что промышленная деятельность человечества приводит к выбросу в атмосферу различных загрязняющих веществ. Если бы не существовало соединений под названием гидроксиды (ОН), многие эти вещества постоянно скапливались бы в атмосфере.
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Исследовательская группа, в состав которой входит профессор химии Сергей Низкородов из Калифорнийского университета в Ирвине, Калифорния, рассказала о существовании сильного электрического поля между каплями воды в воздухе и самим воздухом. Это поле приводит к появлению ОН.
В результате учёные стали лучше понимать процесс очистки воздуха от загрязняющих веществ и парниковых газов, с которыми ОН вступает в химическую реакцию. Если бы в результате этого не происходило окисление углеводородов, они бы бесконечно накапливались в атмосфере.
ОН способствует удалению из атмосферы таких вредных химических веществ, как ядовитые газы диоксид серы и оксид азота. Если лучше понимать источники и поглотители ОН, это позволит людям способствовать устранению загрязнения воздуха.
Прежде учёные полагали, что солнце играет основную роль в деле образования ОН. Солнечный свет или металлы считались катализаторами этого процесса. Теперь установлено, что можно обойтись без них. Исследование специалистов из Стэнфордского университета показало самопроизвольное образование перекиси водорода на поверхности капель воды.
В результате сделанного открытия специалисты смогут создавать изменённые компьютерные модели для прогнозирования загрязнения воздуха. Теперь на очереди проведение экспериментов в реальной атмосфере, пишет phys.org.