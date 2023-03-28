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ЕС одобрил запрет автомобилей на ископаемом топливе к 2035 году
Страны постепенно отказываются от автомобилей с ДВС
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Европейский союз одобрил в понедельник договор, который приведет к поэтапному прекращению продаж новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе, к 2035 году, а министры энергетики должны дать окончательный зеленый свет во вторник.

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Блок из 27 стран присоединяется к более чем дюжине других стран, которые установили крайние сроки прекращения продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), выделяющими токсичные газы, которые являются основным фактором изменения климата.

2025 год в Норвегии

Норвегия является первопроходцем в прекращении господства автомобилей с ДВС: с 2025 года будут продаваться только новые автомобили с нулевым уровнем выбросов — электрические или водородные.

Норвегия является крупнейшим производителем ископаемого топлива в Западной Европе и лидером по внедрению электромобилей: чуть менее 80% новых автомобилей, проданных в 2022 году, были электрическими.

2030 год в Великобритании, Израиле и Сингапуре

Великобритания, Израиль и Сингапур планируют запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в 2030 году.

В Великобритании эта мера является частью усилий по созданию «зеленой промышленной революции», направленной на создание тысяч рабочих мест.

Китай

Китай стал лидером в производстве электромобилей: сотни компаний производят автомобили и получают щедрые государственные субсидии.

Китайские фирмы также доминируют в производстве сырья, используемого в электрических батареях, и их производстве.

Являясь крупнейшим в мире загрязнителем воздуха и обладая крупнейшим автомобильным рынком, Китай наметил пути к отказу от новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе. Планируется, что к 2025 году на долю электрических и гибридных автомобилей будет приходиться 20 процентов продаж. Он стремится к тому, чтобы к 2035 году они составляли большинство.

Возникли и местные инициативы: несколько городов в настоящее время запрещают продажу скутеров, работающих на ископаемом топливе, утилизируют автомобили с нулевым уровнем выбросов или ввели зоны с низким уровнем выбросов.

США

Согласно климатическому плану президента Джо Байдена, к 2030 году половина новых автомобилей, продаваемых в США, должна быть с нулевым уровнем выбросов. Крупные субсидии используются для защиты местных производителей и привлечения производства аккумуляторов.

Однако и гибриды включены в эту цель. Хотя эти автомобили оснащены двигателями, работающими на ископаемом топливе, они могут проехать несколько десятков километров на своих батареях.

Несмотря на то, что это родина Теслы, Соединенным Штатам еще предстоит пройти долгий путь. В 2022 году продажи чисто электрических автомобилей составляли всего 5,8% рынка.

Штаты Калифорния и Нью-Йорк планируют запретить продажу новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе, за исключением гибридов, с 2035 года. Канада поставила перед собой ту же цель.

2035 год для ЕС

ЕС поддерживает прекращение продажи новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе, с 2035 года, что является ключевым элементом климатических планов.

Поскольку от транспортных средств требуется нулевой уровень выбросов, даже гибриды не справятся с этой задачей. В ЕС смогут продаваться только новые автомобили на электрических батареях или водородных топливных элементах, если только они не предназначены для использования углеродно-нейтрального синтетического топлива. 

Чтобы удовлетворить немецких либералов, было сделано исключение для синтетических видов топлива, которые все еще находятся в разработке, но, как ожидается, их можно будет производить из CO 2 с использованием зеленой энергии, что сделает их использование нейтральным с точки зрения выбросов.

Зоны с низким уровнем выбросов, которые ограничивают доступ старых транспортных средств к центрам городов, также увеличились по всей Европе.

В 2022 году на полностью электрические автомобили пришлось 12,1% продаж новых автомобилей в ЕС. В ЕС Ирландия, Нидерланды и Швеция поставили перед собой более амбициозную цель по переходу на автомобили с нулевым уровнем выбросов в 2030 году.

Япония

Являясь крупным производителем автомобилей, Япония планирует не торопиться с переходом на электромобили и отдает предпочтение гибридам, среди которых Toyota является мировым лидером. На электромобили приходилось всего 1,7% продаж новых автомобилей в 2022 году.

Правительство планирует запретить продажу автомобилей, работающих на ископаемом топливе, за исключением гибридов, в 2030-х годах.

Другие страны

Индия, которая ожидает бум владения автомобилями, но уже страдает от сильного загрязнения воздуха, нацелилась на электромобили, на долю которых в 2030 году будет приходиться 30 процентов продаж.

Чили, крупный производитель лития, используемого в батареях, стремится перейти на них к 2035 году.

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