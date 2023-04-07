В них применяются как 8-контактные, так и 16-контактные разъёмы питания

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Ранее сообщалось, что компания MSI готовит по меньшей мере восемь моделей видеокарт Nvidia RTX 4070. Эти карты на графическом процессоре AD104 должны поступить в продажу на следующей неделе. Она станет первой картой поколения RTX 40 с привычными 8-контактными разъёмами питания вместо новых 16-контактных.

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В четверг утечка данных по будущим видеокартам компании Gigabyte также показала разделение карт по используемым на них разъёмам. Что касается MSI, она представит карты под брендами Ventus 2X, Ventus 3X, Gaming и SUPRIM. Желающие могут ознакомиться с фотографиями моделей Ventus 3X и Gaming X Trio. Первые представляют собой бюджетную карту с одним 8-контактным разъёмом. Модель Gaming является более производительной и потому у неё установлен один 16-контактный разъём.

Gaming Trio занимает в системном блоке 2,5 слота, а Ventus 3X два слота. Есть некоторые изменения внешнего вида по сравнению с RTX 4070 Ti, но разъём питания является главным из них.



MSI Gaming Trio является более широкой и длинной, что может указывать на больший потенциал для разгона. Правда, обе эти карты являются изначально разогнанными, но пользователи могут захотеть выжать из них ещё больше.

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Карты будут представлены 13 апреля. Gaming X Trio займёт второе место по стоимости, уступая только картам серии Suprim. Ventus 3X и 2X могут продаваться по рекомендованным Nvidia цене в $599, сообщает Videocardz.