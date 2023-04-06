Некоторые готовы подождать день или два

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В наши дни мало кто обходится без смартфонов, и среди них значительную часть занимают аппараты Apple iPhone. Если смартфон ломается, его владельцы стараются как можно побыстрее починить его. Если же аппарат украдут, жертва кражи торопится приобрести новое устройство.

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Исследование Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) показало, что 45% обладателей iPhone заменит или отремонтирует его в тот же день, когда его украли или он сломался. 34% опрошенных постараются получить в своё распоряжение работающий iPhone на следующий день или через два дня. Выходит, что без малого 80% пользователей не могут жить без iPhone больше двух дней.

15% опрошенных спешить не собираются и готовы потерпеть неделю, а 4% даже целый месяц. Всего 1% могут обойтись без iPhone больше месяца. Столько же вообще не собираются получать iPhone на замену выбывшему.

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Такой же опрос был проведён по поводу планшетов iPad и ноутбуков Macbook. Здесь пользователи не видят необходимости спешить так же, как в случае с iPhone. В тот же день добыть новый планшет или ноутбук желают только 27% опрошенных, пишет Phonearena.