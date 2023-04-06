Выглядит как запланированное устаревание устройств

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Некоторые устройства производства компании Apple потеряют доступ к её сервисам уже в мае. Это слух от одного из инсайдеров, который прежде уже делился точными данными о делах Apple. Некоторые модели iPhone, iPad, Mac Apple Watch и Apple TV не смогут работать почти со всеми сервисами Apple.

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Все сервисы Apple, не считая iCloud, перестанут работать на устройствах под управлением операционных систем от версии iOS 11 до 11.2.6, от macOS 10.13 до 10.13.3, от watchOS 4 до версии 4.2.3 и от tvOS 11 до 11.2.6. Затронутые пользователи скорее всего получат уведомление от Apple с предложением перейти на более современную версию операционной системы, если это возможно.

Нельзя сказать, что эта информация становится неожиданной. Документ поддержки Apple, который был опубликован в марте, говорил о прекращении работы некоторых сервисов, таких как App Store, Siri и Карты.

Причины такого решения не называются. Журналисты предполагают, что Apple планирует выпустить крупное обновление сервисов, из-за которого могут возникнуть проблемы с совместимостью со старым программным обеспечением.

Прекращение поддержки сервисов может затронуть незначительную часть пользователей Apple. Например, в феврале только 8% активных аппаратов iPhone работали на версии iOS 14 или более старых.

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Однако, прежде Apple никогда не делала ничего подобного, что может вызвать значительное недовольство пользователей, которые в ближайшее время не собирались тратить деньги на новые модели устройств. Аппараты Apple ценят среди прочего за долгосрочную поддержку программного обеспечения. Правда, на этой неделе сообщалось, что аппараты iPhone 8 и iPhone X не будут обновлены до iOS 17, а планшеты пятого поколения iPad и первого поколения iPad Pro не получат iPadOS 17. Затем другой инсайдер опроверг этот слух и написал, что все аппараты на iOS 16 будут обновлены до iOS 17, сообщает Phonearena.