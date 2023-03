Ещё один шанс отправиться в Средиземье

Daedelic Entertainment и Nacon назвали очередную дату выхода игры Lord of the Rings: Gollum. Несколько раз она откладывалась, а теперь ожидается 25 мая. Сообщение об этом содержит также сюжетный трейлер, где можно познакомиться с персонажами и противниками, такими как Гэндальф и эмиссар Саурона.

Как нетрудно понять из названия, игрокам предстоит взглянуть на события в Средиземье с точки зрения Голлума. Игровой процесс будет не похож на то, что предлагалось в прежних играх по «Властелину Колец». Боям уделяется меньше внимания, зато предстоит карабкаться, прятаться и устранять врагов незаметно. Также предстоит делать выбор между желаниями Голлума и Смеагола.

Игра впервые была анонсирована в 2020 году и должна была быть представлена в 2021 году. Этого не произошло и её перенесли на 1 сентября 2022 года. Daedelic Entertainment снова перенесла релиз на неопределённый срок, когда до 1 сентября оставалось чуть более месяца. Речь шла о нескольких дополнительных месяцах ожидания, но в итоге этих месяцев набралось девять.





Lord of the Rings: Gollum будет доступна на игровых платформах ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. В разработке находится вариант игры для Nintendo Switch, которую обещают позже в этом году, пишет Digitaltrends.